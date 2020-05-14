Düğün salonları, sinemalar ve çay bahçeleri ne zaman açılacak?

2020 haziran temmuz ağustos Düğün salonları açılacak mı? bu sene düğün yapılacak mı? düğün salonları ne zaman Açılacak? Düğün yapacaklar dikkat! Salonların açılış tarihi belli oldu
Düğün yapacaklar dikkat! Salonların açılış tarihi belli oldu
Düğün ve sinema salonları temmuzda açılması düşünülüyor
Çay bahçesi ve lokallerin 1 Haziran'da açılması planlanıyor, düğün, sinema, tiyatrolar için 1 Temmuz düşünülüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan taslak normalleşme takvimi masaya yatırıldı. Buna göre, umuma açık çay bahçelerinin, dernek lokallerinin ve spor merkezlerinin haziran başında açılması; düğün salonu, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinde kısıtlamaların ise 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılması planlanıyor. Mesire yerleri ve piknik alanları da haziran ortasında faaliyete geçecek.
Yine salgının seyrine göre pandeminin kontrol altına alındığı ülkelerle olan sınır kapılarının 15 Haziran'da açılması öngörülüyor.
Nikah salonlarında azami yüzde 25 kapasitenin aşılmaması şartlarına uyulduğu taktirde kademeli olarak 1 Haziran itibarıyla salonlar açılacak. Huzurevlerine yeni kabullerin ve nakillerin yapılmasında öngörülen tarih ise temmuz başı.
İş veya hizmet sözleşmesinin feshedilmesine dair sınırlamalar 17 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Yine aynı tarihlerde yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavtla alakalı süreler pandemi sürecindeki gibi uygulanacak. Sağlık çalışanlarının durdurulan izinlerinin kademeli olarak başlaması için planlanan tarih ise 1 Temmuz. Personelin tayin ve yer değişikliği uygulamalarının normale dönmesi için de aynı tarih öngörülüyor.
Toplantıda vatandaşlara verilecek psikososyal destek programları da görüşüldü. Edinilen bilgiye göre, okula uyum süreçlerinde öğretmenlere ve velilere yönelik salgın sonrası okula uyum kılavuzu hazırlanacak. Normal hayata uyum sağlayamayan çocuklara ise psikososyal destek verilecek. Kısa, orta ve uzun vadede vatandaşların pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için yüz yüze, telefonla ve online sistem üzerinden psikososyal destek hizmetlerinin sürdürülmesi planlanıyor.
kaynak türkiye
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