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Düğün kısıtlaması kaldırıldı

Kademeli normalleşme kararıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren düğünler yeniden yapılmaya başlayacak.

Düğün kısıtlaması kaldırıldı
01 Haziran 2021 Salı 00:06

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısmi ve tam kapanma sürecinde düğün, nikah ve toplantı gibi kalabalık şekilde yapılan etkinlikler kısıtlanmıştı.

Yarından itibaren başlayacak olan kademeli normalleşmeyle beraber bu kısıtlama kaldırıldı. 1 Haziran'dan itibaren düğün, nikah ve nişanlar yeniden yapılmaya başlayacak.

"DÜĞÜN TÖRENLERİ, BELİRLENEN ŞARTLARA UYGUN ŞEKİLDE YENİDEN YAPILACAK"

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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