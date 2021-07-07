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Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'dene oldu?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman'ında büyük bir patlamanın meydana geldi. Tüm şehirden görülen patlamanın, Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynerin infilak etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'dene oldu?
07 Temmuz 2021 Çarşamba 23:16

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli ve en işlek limanlarından biri olan ve Emirlik petrollerini taşımak için kullanılan Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası kilometrelerce uzaktan bir ateş huzmesi görüntülendi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin açıklama yapan yetkililer, patlamada ölü ve yaralının olmadığını ve çıkan yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

KONTEYNER PATLADI

Dubai Devlet Medya Ofisi ise limanda yer alan bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Dubai'de büyük bir patlama meydana geldi

Dubai'de büyük bir patlama meydana geldi

Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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