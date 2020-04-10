Türkiye'nin maske satış yasağı İsrail'in Gündemine Oturdu, Türkiye Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olmaya devam ediyor, Dünya Sağlık Örgütü Tüm Dünyaya Türkiye'yi Örnek Gösterdi, Koronavirüse karşı savaşta ilk önlem alan ülkelerden biri olan Türkiye, ölümcül virüse karşı aldığı önlemlerle de dünyaya örnek halini almıştır, İşte Detayları

DSÖ Türkiye'yi Tüm Dünya'ya Örnek Gösterdi! Maske Satış Yasağı İsrail'in Gündemine Oturdu

Türkiye'nin maske satış yasağı İsrail'in Gündemine Oturdu, Türkiye Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olmaya devam ediyor, Dünya Sağlık Örgütü Tüm Dünyaya Türkiye'yi Örnek Gösterdi, Koronavirüse karşı savaşta ilk önlem alan ülkelerden biri olan Türkiye, ölümcül virüse karşı aldığı önlemlerle de dünyaya örnek halini almıştır, İşte Detayları

Koronavirüse karşı savaşta ilk önlem alan ülkelerden biri olan Türkiye, ölümcül virüse karşı aldığı önlemlerle de dünyaya örnek halini almıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği karar neticesinde , ülkenin tamamında maske satışları ortadan kaldırıldı.

Vatandaşlar, PTT ve e-Devlet sistemi üzerinden verecekleri siparişlerle ücretsiz maskeleri temin edilmektedir.

Devletin, maske satışını tamamen ortadan kaldırıldığı ve vatandaşlarına ücretsiz maske gönderimi yapıyor , dünyaya sosyal devletin ne demek olduğunu ispat etmiş oldu. Bu hareket , İsrail'in de gündemine dmg Vurdu.

"BUNU YAZDIĞIMA İNANAMIYORUM AMA..."

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan’ı örnek almalıyız." diye yazdı.

TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE GÖSTERİLDİ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu da Türkiye’nin, koronavirüs ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti. "TÜRKİYE MUAZZAM ÇABALARI SAYESİNDE ÖRNEK BİR ÜLKE" Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ursu, Türkiye’deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi. Ursu, “Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir.” ifadelerini kullandı. Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

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