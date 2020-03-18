DSÖ Corona virüsü için aşı geliştirildi mi Dünya Sağlık Örgütünün resmi açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus aşı geliştirma açıklaması 18 mart 2020

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) sevindiren bir açıklama geldi. DSÖ, koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerinin başladığını duyurdu.

Eğer testler başarılı olursa, Tüm dünyanın yaşadığı corona virüsü paniği tarihe karışacak

Bu ne demek oluyor? Testler muhtemelen başarılı olacaktır,bu sayesede virüse yakalanan kişilerin hastalıktan daha kolay ve hızlı bir şekilde kurtulması bekleniyor.Bu konuda Dünya'da en yetkili ağızlardan biri olan DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ BAŞKANININ söyleceği her söz,tüm dünya için önemli.

"HAYAL EDİLEMEYECEK BİR BAŞARI"

Ghebreyesus, "Aşının ilk testleri, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti. Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 2 ay sonra Covid-19'a karşı aşının ilk testlerine başlandığını duyurdu.

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