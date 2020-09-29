Dövülüp Kayalıklara Atıldığı Sanılıyordu ,Kadın Aşırı Alkolden Düştüğü Belirlendi

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi'nde Özbekistan uyruklu Elena A. isimli kadının dövülerek sahildeki kayalıklara atıldığı iddia edilmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının aşırı alkollü olduğu ve alkol etkisiyle dengesini kaybedip kayalıklara düştüğü tespit edildi.

TEK BAŞINA KAYALIKLARDA ALKOL ALIYORDU

Görgü tanıkları ifadelerinde kadının kayalıklarda tek başına alkol aldığını ve çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırdığını söyledi. Görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, kadının alkolün etkisiyle kayalıklarda takılıp düştüğü belirlendi. Yabancı uyruklu kadın, gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.