Dövülüp Kayalıklara Atıldığı Sanılıyordu ,Kadın Aşırı Alkolden Düştüğü Belirlendiİstanbul Beylikdüzü'nde dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkol nedeniyle kayalıklara takılıp düştüğü ortaya çıktı.
Dövülüp Kayalıklara Atıldığı Sanılıyordu ,Kadın Aşırı Alkolden Düştüğü Belirlendi
Dövülüp Kayalıklara Atıldığı Sanılıyordu ,Kadın Aşırı Alkolden Düştüğü Belirlendiİstanbul Beylikdüzü'nde dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkol nedeniyle kayalıklara takılıp düştüğü ortaya çıktı.
Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi'nde Özbekistan uyruklu Elena A. isimli kadının dövülerek sahildeki kayalıklara atıldığı iddia edilmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının aşırı alkollü olduğu ve alkol etkisiyle dengesini kaybedip kayalıklara düştüğü tespit edildi.
TEK BAŞINA KAYALIKLARDA ALKOL ALIYORDU
Görgü tanıkları ifadelerinde kadının kayalıklarda tek başına alkol aldığını ve çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırdığını söyledi. Görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, kadının alkolün etkisiyle kayalıklarda takılıp düştüğü belirlendi. Yabancı uyruklu kadın, gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.
En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir.
İlgili Galeriler