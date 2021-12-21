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Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıta tarihin indirimi yapılacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların sektörün desteği ile durdurulduğunu açıkladı.

Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıta tarihin indirimi yapılacak
21 Aralık 2021 Salı 11:13

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da İNDİRİM OLARAK yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Akaryakıt indirimlerinin bu gece yarısından itibaren yapılacağı ve indrimlerin 2-3 lira arasında olacağı bilgisine ulaşıldı İndirim mikatarı netlik kaznınca sizinle paylaşacağız


Kaynak: Kamu Saati Özel
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