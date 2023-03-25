Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
2
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0

Dördüncü gün hangi cumhurbaşkanı adayı 100 bin imzayı tamamladı?

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek 11 ismin imza toplama sürecinde 4. gün geride kaldı. Muharrem İnce 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak cumhurbaşkanı adayı oldu, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Fatih Erbakan 69 bin 79'a ulaştı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın topladığı imza sayısı 50 bin civarına yükselirken, Doğu Perinçek ise 20 bin civarında çıktı.

Dördüncü gün hangi cumhurbaşkanı adayı 100 bin imzayı tamamladı?
Kamusaati
Kamusaati
25 Mart 2023 Cumartesi 17:11

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 10 Cumhurbaşkanı adayının başvurusunu kabul etmesinin ardından başlayan imza toplama süreci devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. 27 Mart'ta sona erecek imza toplama sürecinin 4. gününde hangi aday kaç imza aldı? İşte Cumhurbaşkanı adayları için 4. günde atılan toplam imza sayıları...

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin 100 bin imza toplama çalışması devam ediyor.

MUHARREM İNCE 100 BİN İMZAYI AŞTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

10 Cumhurbaşkanı adayının imza süreci için ilçe seçim kurullarının bugün de açık olacağı bildirildi.

27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?

Cumhurbaşkanı adaylarının 4'üncü günü saat 17.00 itibarıyla aldıkları imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce: 100.005

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69.150

Sinan Oğan: 57.953

Doğu Perinçek: 19.649

Yakup Türkal: 2.392

Erkan Trükten: 1.509

Tevfik Ahmet Özal: 1001

İrfan Uzun: 663

Halil Murat Ünver: 360

Hilmi Özden: 325

Davut Turan: 99

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
0
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 26 Mart Pazar 2023
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 26 Mart Pazar 2023
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 26 Mart Pazar Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 26 Mart Pazar Haftalık burç yorumları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.