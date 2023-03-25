Dördüncü gün hangi cumhurbaşkanı adayı 100 bin imzayı tamamladı?

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek 11 ismin imza toplama sürecinde 4. gün geride kaldı. Muharrem İnce 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak cumhurbaşkanı adayı oldu, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Fatih Erbakan 69 bin 79'a ulaştı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın topladığı imza sayısı 50 bin civarına yükselirken, Doğu Perinçek ise 20 bin civarında çıktı.

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 10 Cumhurbaşkanı adayının başvurusunu kabul etmesinin ardından başlayan imza toplama süreci devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. 27 Mart'ta sona erecek imza toplama sürecinin 4. gününde hangi aday kaç imza aldı? İşte Cumhurbaşkanı adayları için 4. günde atılan toplam imza sayıları...

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin 100 bin imza toplama çalışması devam ediyor.

MUHARREM İNCE 100 BİN İMZAYI AŞTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

10 Cumhurbaşkanı adayının imza süreci için ilçe seçim kurullarının bugün de açık olacağı bildirildi.

27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?



Cumhurbaşkanı adaylarının 4'üncü günü saat 17.00 itibarıyla aldıkları imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce: 100.005

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69.150

Sinan Oğan: 57.953

Doğu Perinçek: 19.649

Yakup Türkal: 2.392

Erkan Trükten: 1.509

Tevfik Ahmet Özal: 1001

İrfan Uzun: 663

Halil Murat Ünver: 360

Hilmi Özden: 325

Davut Turan: 99

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA



Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.



İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE



100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.



TEK BİR ADAY İÇİN İMZA



Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.



KESİN LİSTE AY SONU



Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.



100 BİN İMZA ŞARTI



Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.