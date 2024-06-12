Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Türkiye'yi ziyaret eden 5 turistin dondurma yemek için uğradıkları bir esnafla yaşadıkları tartışmanın görüntüleri gündem oldu. 5 dondurma için 1500 lira isteyen esnafa tepki gösteren turistler "Burası ABD değil, Türkiye. Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun" karşılığını aldı. Dondurmanın topunun 80 liraya kadar çıktığı Türkiye'deki fiyatların turistleri de şaşırttığı bu olayda da gözler önüne serildi.