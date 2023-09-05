Domatesi bir daha kahvaltıda yemeyeceksiniz! Resmen zehirliyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan domates vücut için çok zararlı olabiliyor. Her besinde olduğu gibi domatesin de bilinçsiz tüketimi, çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

Kahvaltıda en sık tüketilen besinlerden beri şüphesiz ki domates. Sofralardan eksik olmayan ve kahvaltıda sık sık tüketilen domatesin zararı ortaya çıktı. Domates kan şekerini olumsuz yönde etkileyebiliyor ve aşırı domates tüketmek vücut için riskli olabiliyor. Özellikle de domatesi çiğ olarak tüketmemek gerekiyor. Domates lezzetiyle en sık tüketilen besinler arasında yer alıyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan domates vücut için çok zararlı olabiliyor. Her besinde olduğu gibi domatesin de bilinçsiz tüketimi, çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Uzmanlar, özellikle aç karnına ve çiğ tüketilen domatesin insan sağlığı için oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabildiğini sık sık belirtiyor. Domatesin içerdiği doğal şekerin, şeker hastalarının kan şekerini olumsuz etkileyebileceğinin altını çizen Canan Karatay, aşırı domates tüketiminin sindirim problemlerine de sebep olabileceğini söyledi. Asitli bir besin olan domates, aşırı tüketilmesi durumunda mide asitlerinin dengesini bozar. Eğer domates yedikten sonra midenizde yanma hissediyorsanız, domatesle aranıza mesafe koymanızda fayda var. Fazla domates tüketimi, eklemlerde kalsiyum oluşturan solanin ismi verilen bir alkaloid birikimine yol açar. Bu durum, eklemlerde ağrıya neden olur, hatta eklemlerin yapısı bile değişebilir. Böbrek taşına yol açan oksalat minerali, domateste yüksek miktarda bulunur. Bu da aşırı domates yemenin, böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu gösterir. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'na göre, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalıdır ve domatesler, potasyum açısından zengindir. Likopen açısından zengin olan domatesin fazla tüketilmesi, likopenodermi adı verilen bir cilt lekesine yol açar. Bu lekeye, özellikle yüz ve sırtta rastlanır. İrritabl bağırsak sendromundan muzdarip olanlar, fazla domates yediklerinde yanma ve şişlik problemi yaşarlar. Manipal Üniversitesi'nden diyetisyen Aditi Shenai, aşırı domates tüketiminden kaynaklanan likopen yüklenmesinin ishal, mide bulantısı, mide krampları, gaz ve hatta kusmaya neden olabildiğini söyledi. Domatesin asitli yapısı, mesaneyi tahriş eder. Çiğ tüketilen domates, idrara çıkma oranında sıklığa yol açar. Ek gıda sürecindeki bebeklere kesinlikle domates verilmemelidir. Alerjik bir besin olan domateste 'histamin' adı verilen bir madde bulunur. Bu madde, ciltte tahriş ve kızarıklık yaratabilir Domates çekirdeğinde bulunan likopenler, özellikle erkeklerin üreme sağlığını tehlikeye atar. Aşırı domates tüketimi, meniyi oluşturan sıvının bir bölümünü salgılayan prostat bezlerini de olumsuz etkileyebilir.