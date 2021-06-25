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Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi

Akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendisine hayran bırakırken, manzarayı görenler bol bol fotoğraf çekti.

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi
25 Haziran 2021 Cuma 01:28

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olan Dolunay, eşsiz manzaralara sahne oldu.

Dolunay; İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Aydın ve Kars'ta objektiflere yansıdı.

İSTANBUL'DA DOLUNAY

İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Beyazıt Yangın Kulesi ve Beyazıt Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #1

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Aydın ve Kars'tan gelen kareler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #2

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #3

(İstanbul)

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #4

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #5

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #6

(Ankara)

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #7

(Adana)

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #8

(Aydın)

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #9

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #10

(Samsun)

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #11

Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi #12

(Kars)


Kaynak: Kamu Saati Özel
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