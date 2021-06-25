Dolunay, eşsiz görüntülerle kendini gösterdi

Otoyollarda hız limitlerinin esnetilebileceğini ve 20 kilometre daha artırılabilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre Karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar" dedi.