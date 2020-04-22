dolar kuru yeni bir rekoru kırmayı başardı!

Hem dünyayı sarsan covid-19 yani corona virüs, hemde ciddi ekonomik bunalımlar sonucu dolar malesef 7 TL yi gördü

Dolar kuru son durum,dolar bugün ne kadar oldu,dolar 7 lirayı geçermi 22 nisan 2020

Evet an itibarı ile yani saat 19,40 22 nisan çarşamba 2020 ve dolar 7 Türk lirası.Yani 1 ABD doları 7 lira oldu..

Özellikle corona virüsünden dolayı olağanüstü ekonomik tedbirler alan Hükümetimiz bugün de merkez bankasının faiz indirimi ile birlikte ekonomik silahlara karşı tedbirlerini artıyor.Ancak sermaye sahiplerinin de nereye kaçtığı az çok belli oluyor.Dolar bugün tarihi zirverlerinden birini daha gördü..ve 7 tl oldu.

Ekonomist,Fuat Bulucan Kamusaati.com'a konuştu.""Corona nedeni dünya inanılmaz bir ekonomik kriz ile karşı karşıya..Tüm dünya ülkeri özellikle virüsten ciddi şekilde etkilenen ülkelerde ciddi ekonomik yaptırımlar bekliyoruz.Malesef ülkemizde klasik bir hal almış olan doların durumu ise belli.Konu ne olursa olsun herhangi bir krizde malesef doları yerinde tutamıyoruz.Büyük sermaye grupları,paralarını en iyi değerlendirebilecekleri yerin dolar olduğu düşünüyor.

Özellikle bugün Merkez bankasının faizleri daha da indirmesi,dolara bir hareketlilik de kazandırmış olabilir.Ancak sebebin sadece o olduğunu asla söyleyemeyiz,doların buraları görmesininin en büyük sebebinin covid-19 krizi olduğunu düşünüyorum.

Dolar 7 lirayı da geçermi? Dolar kuru son durumu ne olur?

Dolar bir miktar daha artabilir ancak covid-19 hastalığınında stabil hayatımıza kısa süre içerisinde geçebilirsek, tam tersi de olabilir yani dolar da sert düşüşler de olabilir.Ancak şunu unutmayalım doların ufak tefek krizlerde bile ciddi yükselmesi,dolara olan güvenin hala ciddi şekilde olduğunu görüyoruz.Bence artık güvenli liman altın değil malesef dolar.Yani kağıt.

kaynak: kamusaati.com