devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0
zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0

Dolar düştükçe Şirin Payzın'ın morali bozuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kuruna yönelik açıklamaları sonrası dolar, 18 TL'den 12 TL bandına gerilerken, Halk TV'de Şirin Payzın'ın yaşadığı moral bozukluğu dikkat çekti.

Dolar düştükçe Şirin Payzın'ın morali bozuldu
21 Aralık 2021 Salı 11:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalarla piyasaları rahatlattı.

Bu rahatlama kısa sürede döviz kurlarına da yansıdı. Dolardaki 18TL'den 12 TL'ye süratli düşüş dikkat çekti.

ŞİRİN PAYZIN'IN MORALİ BOZULDU

Dolardaki düşüş, Halk TV canlı yayınında yorumlanırken, programın sunucusu Şirin Payzın'ın yaşadığı moral bozukluğu da gözlerden kaçmadı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.