Dolar düştükçe Şirin Payzın'ın morali bozuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kuruna yönelik açıklamaları sonrası dolar, 18 TL'den 12 TL bandına gerilerken, Halk TV'de Şirin Payzın'ın yaşadığı moral bozukluğu dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalarla piyasaları rahatlattı.
Bu rahatlama kısa sürede döviz kurlarına da yansıdı. Dolardaki 18TL'den 12 TL'ye süratli düşüş dikkat çekti.
ŞİRİN PAYZIN'IN MORALİ BOZULDU
Dolardaki düşüş, Halk TV canlı yayınında yorumlanırken, programın sunucusu Şirin Payzın'ın yaşadığı moral bozukluğu da gözlerden kaçmadı