Dolar düştü, vatandaşlar döviz bürolarına koştu

Döviz kurlarında gece yaşanan sert düşüş sonrası vatandaşlar döviz bürolarına koştu. Döviz bürolarında alım satım arasındaki fark 2.5 TL'ye kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında gece döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Sabah saatlerinde vatandaşlar, soluğu döviz bürolarında aldı. Döviz bürolarında alım satım arasındaki farkın 2.5 TL'ye kadar çıktığı görüldü. Döviz bozdurmaya çalışanlarla vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. Döviz büroları önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

Döviz bozduran bir vatandaş, "Dövizciler doları hala düşürmüyorlar. Bunlara bir çözüm bulmak lazım. Tüm dövizcilere önlem getirilmesi lazım. Alış satış arasında çok büyük fark var. Şu an dolar bozmaya geldim ama maalesef bozamıyorum. Bunu yapması doğru değil" ifadelerini kullandı.