Dolandırıcı Hocalar Eşlere Eve Bağlama Büyüsümü Yaptı? Dolandırıcı Hocalar Bakın Nasıl bir Yöntem Kullandı
Dolandırıcı Hocalar Bakın Nasıl bir Yöntem Kullandı
Dolandırıcı Hocalar Eşlere Eve Bağlama Büyüsümü Yaptı? Dolandırıcı Hocalar Bakın Nasıl bir Yöntem Kullandı
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gelen şikayetler üzerine harekete geçerek, operasyon düzenledi.
Kadınlardan para da aldığı belirlenen sahte hoca, operasyon sonucu suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Hakim karşısına çıkarılan sahte hoca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kendisini hoca olarak tanıtan sahtekarın bir kadını tuzağa düşürdüğü anların görüntüsü ise yeni ortaya çıktı.
Görüntülerde de şüpheli şahsın yerde yatan bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazdığı sonrasında ise tacizde bulunduğu görüldü.
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