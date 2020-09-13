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Dolandırıcı Hocalar Eşlere Eve Bağlama Büyüsümü Yaptı?

Dolandırıcı Hocalar Eşlere Eve Bağlama Büyüsümü Yaptı? Dolandırıcı Hocalar Bakın Nasıl bir Yöntem Kullandı

Dolandırıcı Hocalar Eşlere Eve Bağlama Büyüsümü Yaptı?
13 Eylül 2020 Pazar 18:01

Dolandırıcı Hocalar Bakın Nasıl bir Yöntem Kullandı

 Dolandırıcı Hocalar Eşlere Eve Bağlama Büyüsümü Yaptı? Dolandırıcı Hocalar Bakın Nasıl bir Yöntem Kullandı

Kocaları ile ilişkileri iyi seviyeden olmayan kadınlar dolandırıp, cinsel tacizde bulunan sahte hoca derhal tutuklandı olay İstanbul Esenlerde .

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gelen şikayetler üzerine harekete geçerek, operasyon düzenledi.

Kadınlardan para da aldığı belirlenen sahte hoca, operasyon sonucu suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıkarılan sahte hoca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisini hoca olarak tanıtan sahtekarın bir kadını tuzağa düşürdüğü anların görüntüsü ise yeni ortaya çıktı.

Görüntülerde de şüpheli şahsın yerde yatan bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazdığı sonrasında ise tacizde bulunduğu görüldü.

Esenler de kendini hoca diye tanıtan tacizci yakalandı #1

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