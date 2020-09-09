Dokuz yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de!

Ayakta yolcu alınmayacak yasağına rağmen manzara değişmedi! Liyakatsizler GÖREVDEN ALINMALI daha neyi bekliyorsunuz ? Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanan ve ardından tüm illere gönderilen genelge ile uygulanması istenen kurallara dikkat edilmiyor. sabah ve Akşam saatlerinde bir çok ilin toplu ulaşım araçlarından ajansa düşen görüntüler "pes doğrusu" dedirtti. Çünkü yeterli sayıda metrobüsün devreye sokulmaması sebebiyle vatandaşlar büyük bir risk altına girmek zorunda kalıyor.