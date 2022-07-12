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Doktor grevi hakkında sert sözler söyleyen imam açığa alındı

Konya'daki doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrasında başlayan grev hakkında hutbesinde konuşan "Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin" sözleriyle tepki çeken imam görevinden uzaklaştırıldı.

Doktor grevi hakkında sert sözler söyleyen imam açığa alındı
Kamusaati
Kamusaati
12 Temmuz 2022 Salı 20:04

6 Temmuz'da Türkiye sağlık çalışanlarına şiddetin en kanlısıyla sarsıldı.

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya (47), başka bir hastanede güvenlik olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından öldürüldü.

İnfiale neden olan olaydan sonra yurt genelinde Türk Tabipler Birliği'nin (TTB), çağrısı ile 2 günlük greve gidildi.

Doktorların 7-8 Temmuz’da iş bırakması tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

Tüm bu tartışmaların arkasından Konya Kayalar Camisi’nin imamı Ahmet Gür'ün hutbesinde kullandığı sözler şok etkisi yarattı.

“Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?”

İmam'ın hutbede sarfettiği, “Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak, serum alacak adam var, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Bu neyi getirir? Doktorların daha fazla öldürülmesini gerekir. Bu tahriktir.

Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini. Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir yani? Vardın, hastaneden boş döndün. İğne yaptıracaksın, oğlun ölecek evinde. Doktor da dedi git bugün grevdeyiz. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim. Kimse istemez bir doktorumuz öldürülsün, polisimiz askerimiz şehit olsun. Ama devlette devamlılık esası var." sözleri büyük tepki çekti.

İmam açığa alındı

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, bir müfettiş göndererek soruşturma başlattı.

TELE1'in haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gür açığa alındı.

"Sözlerim kesildi"

Konuya ilişkin konuşan mahallenin muhtarı Sait Tepe, “Açığa alındı. Müfettişler geldi buraya. Şu an camiye gitmiyor zaten” dedi.

İmam Ahmet Gür ile olan görüşmesini de aktaran Tepe, “Pişman olmuştur tabii ki. Sözlerim kesildi diyor. Ben başında ‘bu bir katliam’ dedim diyor. ‘Bunu yapanlar… Böylesine bir katliam yapamazlar’ dedim diyor” diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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