Doğum hamilelik veya Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

1475 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca çalışanlara kıdem tazminatı ödenmesi bazı şartlara bağlanmıştır. Buna göre, aynı işverene bağlı çalışma süresi en az 1 yıl olan ve iş sözleşmesi aşağıdaki nedenlerle sona eren işçilere kıdem tazminatı ödenmektedir.

1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle fesih,

2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle fesih,

3- Askerlik görevi nedeni ile fesih,

4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile fesih

5- Kadın işçinin evlenmesi nedeniyle fesih

6- İşçinin ölümü nedeni ile fesih,

…

Evlilik nedeniyle fesih durumunda bir yıl içinde işverene başvurulması gerekiyor.

1475 sayılı Kanun uyarınca kadın işçilerin evlilik nedeni ile kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, aynı işveren yanındaki çalışma süresinin bir yıl veya üzerinde olması halinde kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bu haktan yararlanılabilmesi için;

1-İş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi,

2-Evliliği gösteren belgenin işverene sunulması,

3-Feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi 3-Feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi

gerekiyor.

…

Hamilelik veya doğum nedeniyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

Askerlik, emeklilik veya kadın işçinin evlenmesi nedenleri hariç olmak üzere, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin, herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

Dolayısıyla hamilelik veya doğum nedenine dayalı olarak işten ayrılan işçinin istifa ettiği kabul edildiğinden, aynı işveren yanındaki çalışma süresi bir yıldan fazla bile olsa kıdem tazminat hakkı bulunmamaktadır.