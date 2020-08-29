Doğu Akdeniz'de atış eğitimi için Navtex ilan edildi

29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti.

Navtex ilanının, bölgede 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak atış eğitimi için olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan Navtex'e göre, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu ilanla ilgili, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayınlanmış bir Navtex'tir." açıklamasını yapmıştı.

NAVTEX NEDİR?

"Navigational Telex" kelimesinin kısaltılmış hali olan Navtex, denizciler tarafından kullanılan önemli bir cihazdır.

Haberleşmede kullanılan bu cihaz; meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkındaki bilgi aktarımında işe yarar.

Navtex ilanı ise bu cihaz üzerinden gerçekleşen bildirimi ifade eder. Navtex ilanı tatbikat gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşebilir.