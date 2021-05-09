Dogecoin katili: Shiba Unı (SHIB) token nedir? %328 oranında rekor kırdı! Shiba Uni coin nasıl alınır, hangi amaçla üretildi?

Shiba Uni (SHIB) coin nedir, nasıl alınır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Elon Musk'ın tweetleriyle ciddi bir değer artışı yaşayan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakacak gibi görünüyor. Shiba Uni isimli token, tıpkı Dogecoin gibi Elon Musk'ın tweet atmasıyla yükselişe geçti. Bu noktada, yatırımcılar Shiba Uni token hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Shiba Uni nedir, SHIB token nasıl alınır, hangi amaçla üretiliyor, ne için kullanılıyor? İşte Dogecoin katili olarak sunulan Shiba Uni token hakkında merak edilenler!

Shiba Uni (SHIB) coin nedir, nasıl alınır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Elon Musk'ın tweetleriyle ciddi bir değer artışı yaşayan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakacak gibi görünüyor. Shiba Uni isimli token, tıpkı Dogecoin gibi Elon Musk'ın tweet atmasıyla yükselişe geçti. Bu noktada, yatırımcılar Shiba Uni token hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Shiba Uni nedir, SHIB token nasıl alınır, hangi amaçla üretiliyor, ne için kullanılıyor? İşte Dogecoin katili olarak sunulan Shiba Uni token hakkında merak edilenler!

'DOGECOIN KATİLİ' OLARAK SUNULAN SHIBA UNI (SHIB) NEDEN YÜKSELDİ?

Elon Musk'ın Twitter spekülasyonlarıyla çok ciddi değer artışı yaşan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakabilir. Tıpkı DOGE gibi bir "meme" yani şaka amacı ile üretilen token olan SHIB, özellikle 8 Mayıs'ta, yine Elon Musk'yın paylaşımları sonrası yaşadığı değer artışı ile ciddi şekilde gündem yarattı.

Tıpkı DOGE gibi sembolü Japon köpek cinsi "Shiba Uni" olan ve bunu isim olarak benimseyen SHIB, resmi internet sitesinde yer alan proje açıklamasına göre "deneysel" nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsalarda listelenmiş değil ve yatırımcılarının bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları gerekiyor.

ELON MUSK VE SHIBA INU TOKEN ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR? Shiba Inu'nun fiyatında katlanma yaşanmasını sağlayan etmense yine bir Elon Musk Tweet'iydi. Elon Musk, BM Yenilikçi Finans ve Sürdürülebilir Yatırımlar Özel Temsilcisi Hiro Mizuno'nun paylaşımını yanıtladı. Mizuno, paylaşımında "Yatırımcılar kısa vadeli Shiba coin'leri alıp satmayı tercih ederse sorun yok. Ama aynısını Shiba köpekleriyle yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Bir kez evlat edindiğinizde, onları hayatları boyunca iyi durumda tutmalısınız. Sevimli hayvanlar ve insan dostlarıdır." ifadelerine yer verdi. Elon Musk'ın bu Tweet'e yanıtıysa yalnızca "Bir Shiba yavrusu arıyorum!" şeklinde oldu. 7 Mayıs sabayı 9:14'te atılan bu Tweet'in ardından SHIB'de değerlenme süreci başladı. Aradan geçen 24 saatin ardından da iki katı aşkın bir değerlenme yaşandı. Birimin piyasa hacmiyse neredeyse %1000 artış yaşayarak 1 milyon 665 bin 225 dolara ulaştı.

SHIBA UNU (SHIB) TOKEN NEDİR?

* Borsalardaki kısaltması: SHIB

* Blockchain teknolojisi: Ethereum (ERC-20)

Shiba Inu, Ethereum (ETH) tabanlı bir ERC-20 tokenıdır. Token, kendi resmi sitesinde "kendiliğinden meydana gelmiş merkeziyetsiz bir topluluk oluşturma deneyi" olarak lanse ediliyor.

Shiba Inu bir köpek cinsi olduğundan doğal olarak "acaba yeni bir Dogecoin (DOGE) mi?" sorularını da beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı gibi Dogecoin'in popülaritesi deyim yerindeyse çığ gibi büyümüş ve tokenın Coinmarketcap sıralamasında 4. sıraya yerleşmesini sağlamıştı.

SHIB, NEDEN 'DOGECOİN KATİLİ' OLARAK ANILIYOR? Bu tanımlamanın yatırımcılar tarafından değil SHIB topluluğu tarafından lanse edildiğini belirtmekte yarar var. Topluluk, henüz gerçekleşmemiş bir hedef üzerine, dikkat çekmek amacıyla bu benzetmeyi yapıyor. Kendilerine göre SHIB'in DOGE'den en önemli farkı bir ekosistemi bulunması. Bu ekosistemin içerisinde ShibaSwap adında SHIB'in öncülük ettiği bir kripto para borsası da var. SHIB ekosisteminin bir diğer üyesi de BONE. Topluluk tarafından yeni bir Dogecoin katili olarak adlandırılan BONE, henüz yayında değil. Ancak DeFi (Merkeziyetsiz Finansal Yapı) olarak planlandığı açıkça belirtiliyor.

SHIBA, DOGE'UN İZİNDEN GİDİYOR

Dogecoin'in maskot olarak kullandığı Shiba Inu türü köpeği direkt olarak temeline alan Shiba Inu (SHIB) isimli kripto para, kısa sürede inanılmaz bir yükseliş yakaladı. SHIB, neredeyse 1 haftada %500'e yakın yükseliş elde etti.

Bu durum aslında 2017 yılında yaşanan ICO çılgınlığını hatırlatmakta. 2017 yılında neredeyse her yeni ICO rekor yükseliş elde etmişti. Şu anda Dogecoin'e benzer birçok kripto para birimi aynı şekilde yükseliş elde ediyor. Şaka olarak piyasaya sürülen DOGE bugün neredeyse 100 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaştı. Bu durum 2 sene önce neredeyse imkansız olarak görülüyordu. Elon Musk'ın DOGE'a olan katkıları sayesinde fiyat kısa süre içerisinde rekor kırsa da SHIB için böyle bir durum söz konusu değil.

Shiba Inu'nun basit bir Tweet'le bu kadar değerlenmesinin ardında yatan sebep elbette Dogecoin'de yaşananlardı. Elon Musk'ın birçok takipçisi, birkaç ayda binlerce kat değerlenen Dogecoin'in ardından SHIB'de de benzer bir değerlenme beklentisi içine girdi. Bu değerlenmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kestirmek elbette birimin doğası gereği mümkün değil.

SHIBA INU NEREDEN SATIN ALINABİLİR?

Shiba Inu'nun şu anda tüm popüler kripto para borsalarında listelenmiyor. Ancak yine de kolaylıkla satın alınabilecek kanallar mevcut. SHIB, OKEx, Poloniex ve Gate.io üzerinden alınabileceği gibi, ünlü DeFi platformu Uniswap (UNI) üzerinden de kolaylıkla satın alınabilir.