Doğan Ceylan yazdı..LGS İçin MEB’in Aldığı Önlemler Yeterli Olacak Mı?

Doğan Ceylan'ın yeni yazısı kamusaati.com'da

Bu sene çocuğu 8. sınıfta okuyan velilerin endişesi devam ediyor. Geçmiş yıllara göre sınava girecek öğrenci sayısı oldukça fazla. Bakanlık önlem aldık diyor ama ne gibi önlemler alındığı konusunda bir açıklama yok. Bu belirsizlik doğal olarak sıkıntıya yol açıyor.

Bu yıl kaç öğrencinin 8. Sınıfta olduğu konusu bile farklı şekilde dile getiriliyor. Örneğin CHP verdiği soru önergesinde 1 milyon 870 bin 705 öğrencinin 8. sınıfta olduğunu ve geçen yıla göre % 54 artış olduğunu ifade ediyor. Habertürk Gazetesi Yazarı Pervin KAPLAN yazısında buna yakın olarak 1 milyon 800 bin öğrencinin olduğu ve yaklaşık 1 milyon 600 bininin sınava gireceğini açıklıyor. Bakanlık açıklamasında ise rakam verilmeyip “Liseye başlayacak öğrenci sayısında önemli bir artış var’ deniliyor. İyi de bu kadar önemli bir meselede bir açıklama yapılmaz mı!

8. sınıfta kaç öğrenci var?

Durumu netleştirmek için MEB’in 2012 ile 2018 yılları arasındaki tüm istatistiklerini inceledim. Meselenin daha iyi anlaşılması için her yılın öğrenci sayısını vereyim.

2012 yılında birinci sınıfa kaydolan öğrenci 1.870.705.

2013 yılında ikinci sınıfa devam eden öğrenci sayısı 1.717.472. (153.233 öğrenci azalmış. Muhtemelen veliler 1. Sınıfta çocuklarını bir yıl okula göndermemişler ve sınıf tekrarı olduğundan azalma olmuş.)

2014 Yılında 3. sınıfta 1.696.464.

2015 Yılında 4. Sınıfta 1.695.267

2016 Yılında 5. Sınıfta 1.722.468

2017 Yılında 6. Sınıfta 1.703.917

2018 Yılında 7. Sınıfta 1.687.879

2019 yılında 8. Sınıf istatistikleri henüz yayınlanmadı ama geçen yılla eşit düzeyde (1.687.879) öğrenci olduğu varsayılabilir.

Gerçek öğrenci artışı ve oranı ne kadar?

Geçen yıl 8. Sınıfta 1.204.623 öğrenci vardı. Bu yıl 1.687.879. Artış 483.256 öğrenci Oranı % 40.11.

Geçen yıl LGS’ye 1.029. 555 öğrenci girmişti. Aynı oran bu yıla uygulandığında, bu yıl LGS’ye fazladan 400 bin öğrenci gireceği görülüyor.



Şimdi asıl meseleye gelelim. Milli Eğitim Bakanlığı bu öğrenci artışına çözüm olacak tedbirleri alabildi mi? Bakanlığın Eylül ayında yaptığı bir toplantı ve durumun farkındayız ve tedbir alacağız, açıklamasından sonra bir açıklama gelmedi. Geçenlerde bir soru üzerine Sayın bakanımızın 20 bin derslik yapıldığını ifade etti. Ancak bu derslikler yerel yerleştirme için mi yoksa LGS ile öğrenci alan kurumlar için mi açıklanmadı. Doğal olarak veliler endişeli ve bu konuyu gündeme getirmem için sık sık mesajlar alıyorum.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama açısından öğrenci artışına paralel olarak bu yıl LGS ile öğrenci alacak tüm liselerin kontenjanlarının da % 40,11 oranında artırılması gerekli.

Fen Liseleri kontenjanı geçen yıl 34.590 idi. Bu yıl 13.870 artış olması gerekli.

Anadolu Liseleri kontenjanı geçen yıl 42.460 idi. Bu yıl 17.030 artış olması gerekli.

Sosyal Bilimler Liseleri kontenjanı geçen yıl 9.420 idi. Bu yıl 3778 artış olması gerekli.

Anadolu İmam Hatip Liseleri kontenjanı geçen yıl 28.770 idi. Bu yıl 11539 artış olması gerekli.

MTAL kontenjanı geçen yıl 24.360 idi. Bu yıl 9770 artış olması gerekli.

Toplamda geçen yıl 139.600 olan kontenjan bu yıl 55.987 artışla 195.587’ye çıkarılmalı.

Şayet kontenjanlar artırılmaz ise geçen yıl sınava giren çocuklarla aynı başarıyı gösteren çocuklar aynı okullara giremeyecek. 2019 yılında sınava girecek çocuklar büyük haksızlığa uğramış olacak.

Liselere Geçiş Sınavı yaklaşıyor. Sınav yaklaştıkça endişeler artıyor. Bakanlığın böyle bir kontenjan artışı yapıp yapmadığı hala belli değil. Bakanlığımızın hem merkezi sınavla hem yerel yerleştirme ile öğrenci alacak kurumlarda almış olduğu tedbirlere ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaparak vatandaşı bilgilendirmesi gerekli.

Doğan CEYLAN

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