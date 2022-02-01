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Doğalgazda santrallere yüzde 14 zam

Doğalgazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı.

Doğalgazda santrallere yüzde 14 zam
01 Şubat 2022 Salı 18:09

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

KONUT VE SANAYİYE ZAM YOK

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

SANTRALLERE YÜZDE 14 ZAM

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 6 bin 300 liraya çıktı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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