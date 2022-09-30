personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0

Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Doğalgazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin ekim tarifesine zam yapılmadı.

Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi
Kamusaati
Kamusaati
30 Eylül 2022 Cuma 10:05

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Konutta fiyatlar sabit

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayide de değişmedi

AA'nın haberine göre; sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İşte sözleşmeliye kadro için ilk taslak metni!
İşte sözleşmeliye kadro için ilk taslak metni!
0
Enflasyon farkına göre; Ocak 2023'te en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olur?
Enflasyon farkına göre; Ocak 2023'te en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olur?
0
Asgari ücrete yüzde 80 zam mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecan yaratan çıkış
Asgari ücrete yüzde 80 zam mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecan yaratan çıkış
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.