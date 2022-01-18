Doğalgaz fatura desteği başvurusu, yardım kimlere verilecek?, Başvurular nasıl yapılacak?

DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?, Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılacak?, 'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu Doğalgaz faturası desteğinde ayrıntılar belli oldu. Yardım, illerin sıcaklıklarına göre yapılacak ve 450 lira ile 1150 lira arasında değişecek. Başvurular şubat ayının ikinci yarısında başlayacak.

Doğalgaz desteği nasıl alınır ve başvurusu nereye yapılır? Doğalgaz fatura yardımı e-Devlet başvuru ekranı!

Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman başlayacak? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjdenin detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık merak edilen soruların cevabını kamuoyuyla paylaştı. İşte Doğalgaz yardımı ile ilgili merak edilenler ve e-Devlet doğazlgaz desteği başvuru sayfası...

Isınma yardımları artık yalnızca kömür olarak değil, doğalgaz faturası desteği olarak da yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ... Doğalgaz detseği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son Bakanlar Kurulu ardından müjdelenmişti. Müjdenin ardından doğalgaz yardımıyla iligli detaylar merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman başlayacak? Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL? Merak edilen sorularla ilgili cevaplar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. İşte merak edilen soruların cevabı...

Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil" diyen Yanık, "O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak dedi.

Yanık, hedefin 4 milyon haneye senede toplam 3 milyar lira yardım olduğunu söyledi.

E-Devlet'ten başvuru

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.

E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.