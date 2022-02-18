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Doğalgaz destek başvuruları başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, doğal gaz tüketim desteğinden yararlanabileceklerin e-Devlet'ten başvurularını yapabileceklerini açıkladı. Başvurular, sosyal yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakıflarınca değerlendirilerek işleme alınacak.

Doğalgaz destek başvuruları başladı
18 Şubat 2022 Cuma 22:59

Doğal gaz tüketim desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "doğal gaz tüketim desteği" verileceğini söyledi. Söz konusu yardımdan doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldelerdeki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşların yararlanabileceğini belirten Koç, sosyal yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakıflarınca hak sahibi olarak belirlenen haneler için ödeme tutarının yetkili kurumlarca oluşturulan ısıl harita baz alınarak belirlendiğini söyledi.

Başvuruları vakıflar inceleyecek

Koç, ısınma desteği kapsamında sunulacak imkandan hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin belirlenen dönemde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunması gerektiğine dikkati çekerek, kişilerin adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliğinin bulunması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve ilgili SYD vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerektiğini kaydetti.

Ön kontrol sonrası başvuruların, SYD vakıf mütevelli heyetleri tarafından incelenerek başvurusu kabul edilenlerin liste haline getirilip elektronik ortamda PTT'ye iletileceği bilgisini veren Koç, "Hak sahiplerinin destekten faydalanabilmesi için PTT şubelerine mesken abone grubunda olduklarını ibraz etmeleri gerekmektedir" dedi.

Doğalgaz desteği ile yıllık 450 lira ile 1150 lira arası yardım sağlanacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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