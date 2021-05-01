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Doğalgaz'a zam Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) açıklaması

Doğalgaz'a zam yapıldı mayıs 2021

Doğalgaz'a zam Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) açıklaması
01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:10
Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, nisanda geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1315 lira 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1471 lira 414 kuruş olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 12 artışla 1631 lira 667 kuruş oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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