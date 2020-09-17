Doğal gazda HES kodu nedir? Ne İşe Yarar Ne zaman Başlayacak?

Doğal gazda HES kodu nedir? Ne İşe Yarar Ne zaman Başlayacak?

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinden (GAZBİR) yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında salgın süresince doğal gaz dağıtım şirketlerinin müşteri merkezlerinde ve doğal gaz iç tesisat proje uygunluk kontrol işlemlerinde HES kodu sorgulaması yapılması için çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım hizmetinin vatandaşla temasın yüksek olduğu iş süreçlerini içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz dağıtım şirketlerimiz her yıl yaklaşık 1 milyon yeni aboneyi sisteme dahil ediyor. Benzer şekilde 1 milyona yakın abonemiz de adres değişikliği, şehir değiştirme gibi sebeplerle abonelik sonlandırma ve yeni abonelik başlatma süreçlerini gerçekleştiriyor. Yeni abonelik ve adres değişikliği uygulamalarında iç tesisatın mevzuatlara ve projeye uygun olup olmadığı dağıtım şirketleri tarafından proje uygunluğu kontrol ediliyor. Dağıtım şirketleri her gün ortalama 6 bin abonenin iç tesisatının proje uygunluğunu kontrol ediyor. Evin içine girilerek yapılan bu denetimler Kovid-19 sürecinde dağıtım şirketlerimizi en çok zorlayan iş süreci haline geldi

"Yapılan HES kodu sorgulaması sonucuna göre Kovid-19 pozitif, pozitif hasta temaslısı ve filyasyon ekiplerince izolasyonda olması gereken kategoride belirlenen aboneler için özel iç tesisat proje uygunluk kontrolü süreçleri uygulayacağız. Ayrıca iç tesisat proje uygunluk kontrolü öncesinde evin önceden havalandırılması ve iç tesisat kontrol personelinin en hızlı şekilde test ve kontrollerini yapabilmesi için kontrolün yapılacağı alandaki kişi sayısının en aza indirilmesi de önem arz ediyor. Bu konuda da abonelerimizin dağıtım şirketi çalışanlarımıza yardımcı olmasını bekliyoruz."

Arslan, doğal gaz dağıtım sektörünün 53 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet verdiğine işaret ederek, doğal gazla ilgili işlemlerin mümkün olduğunca online kanallar kullanılarak yapılmasını istediklerini vurguladı.

Fatura ödeme, abonelik açma, sonlandırma gibi işlemlerin bankaların internet siteleri ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabileceğini aktaran Arslan, işlemlerde bu seçeneklerin kullanılmasının müşteri merkezlerindeki insan sirkülasyonunu azaltacağını kaydetti.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©