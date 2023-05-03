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Doğal gaz faturaları "0" TL gelmeye başladı! Açıklama kısmında bakın ne yazıyor

Karadeniz gazının sisteme aktarılması ile 24 Nisan-1 Mayıs arasındaki doğal gaz faturalarından bedel talep edilmeyeceği duyurulmuştu. Eve gelen faturalarda ödenecek bedeli 0 TL olarak yansıtılırken, hemen altında "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" yazısının olduğu görüldü.

Doğal gaz faturaları "0" TL gelmeye başladı! Açıklama kısmında bakın ne yazıyor
Kamusaati
Kamusaati
03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:38

AK Parti'nin Eskişehir'den milletvekili adayı gösterdiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Dönmez, burada yaptığı açıklamada, bu ay vatandaşların doğal gaz faturası ödemeyeceğini söyledi.

Dönmez, "Bu ay gelecek faturalarda, evet tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz, ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz" diye konuştu.

Evlere gönderilen doğal gaz faturalarında, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" yazısının olduğu görüldü.

Çorum'da doğalgaz faturası '0' lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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