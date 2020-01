Dogal Afetlerden Korunmak  ve Depremi Durduran Peygamber Efendimizin Duası

Depren için okunacak dua yoğun bir şekilde aratılıyor.24 Ocak Cuma günü saat 20.55’te 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem tüm Elazığ Malatya Başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşları korkuttu. Deprem anında panik yaşayan vatandaşlar sokaklara indi, sevdiklerinin arayışına koyuldu.

DEPREM DUASI / DOĞAL AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK SURELER;

Peygamber Efendimiz şöyle emrediyor: 'Tedbir kadar akıllı bir hal yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstünü kapatın. Uyumadan önce ocagın ateşi söndürün, ateşi açık bırakmayın

İbni Abbas (r.a) rivayetince , Peygamber Efendimiz (SAV)'in şahsına "Ya Resulallah başım dertten ayrılmıyor . Afet ve musibetlerdençok çekiniyor korkuyorum." bahsedildiğinde sabah vakitlerinde şu duayı okumasını tavsiyede bulunulmuştur

: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve şerlerden muhafaza olmak için tavsiye ettiği dua:

"Bir kişi her gün sabah akşam şu duayı üç kez okursa, ona keza bela şer uğramaz ." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Dua Anlamı: "O Allah'ın ismiyle ki, O'nun adıyla birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilgisi olandır ."

“Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ”

Ey Rabbim her şey senin emrindedir . Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

“Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

Dua Anlamı:'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek tüm felaketlerden beni muhafaza eyle '

Amin...