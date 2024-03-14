Diyarbakır Newroz 2024 Sanatçıları ve Kutlama Programı! Nevruz Bayramı Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta Kutlanacak?

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Devrimin simgesi Diyarbakır'da Newroz'da sahne alacak
Diyarbakır, şarkısı Tunus Devrimi'nin ve Arap Baharı'nın marşı haline gelerek, dünya çapında üne kavuşan sanatçı Emel Meslusi 'yi (Mathlouthi) ağırlayacak.
Dün açıklanan 2024 Newroz, bu yıl 57'si merkezi olmak üzere yüzlerce yerde kutlanacak. Diyarbakır'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Çiğdem Kılıçgün Uçar da konuşmacı olarak katılıyor.
Diyarbakır Newrozu'nda Emel Matlouthi, Mikail Aslan, Arhat, Faraj Ali Pour ve Xezel Mistefa da sahne alacak.
Emel Mathlouthi kimdir?
Emel Mathlouthi, Tunus'ta 2010'da başlayan protestolardan ilham alarak yazdığı "Kelmti Horra" (Benim Dünyam Özgür) şarkısının Tunus devriminin simgesi haline gelmesi, sanatçıyı dünya çapında üne kavuştu.
Çocuk yaşta müziğe ilgi duyan ve ilk bestesini 10 yaşında yapan Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi, profesyonel müziğe üniversite yıllarında kurduğu metal grubuyla başladı.
Mathlouthi, daha sonra dünya müziğine ilgi duyarak politik içerikli şarkılar yazmaya başladı ve 2006'da yayınladığı "Ya Tounes Ya Meskina" (Zavallı Tunus) şarkısıyla dönemin hükümetinin tepkisini çekti.
Şarkılarının 2008'de Tunus hükümeti tarafından yasaklanması üzerine Mathlouthi, Fransa'ya yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti.
Mathlouthi'nin Tunus'ta 2010'da başlayan protestolardan ilham alarak yazdığı "Kelmti Horra" (Benim Dünyam Özgür) şarkısının Tunus devriminin simgesi haline gelmesi, sanatçıyı dünya çapında üne kavuşturdu.
Kariyeri boyunca 5 stüdyo albümüne imza atan Emel Mathlouthi, 2017'de kaydedilen "Philia: Sanatçılar İslamofobiye Karşı" albümüne "Insanity" (Cinnet) şarkısıyla katkı sağladı.