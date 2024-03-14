0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
146
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Diyarbakır Newroz 2024 Sanatçıları ve Kutlama Programı! Nevruz Bayramı Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta Kutlanacak?

Diyarbakır Newrozu için beklenen kutlama programı açıklandı. Diyarbakır newroz 2023 sanatçıları kimler, 2023 newroz programı Diyarbakır kimler sahne alacak, nevruz bayramı nerede kutlanacak?

Diyarbakır Newroz 2024 Sanatçıları ve Kutlama Programı! Nevruz Bayramı Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta Kutlanacak?
Kamusaati
Kamusaati
14 Mart 2024 Perşembe 20:47

Devrimin simgesi Diyarbakır'da Newroz'da sahne alacak

Diyarbakır, şarkısı Tunus Devrimi'nin ve Arap Baharı'nın marşı haline gelerek, dünya çapında üne kavuşan sanatçı Emel Meslusi 'yi (Mathlouthi) ağırlayacak.

Dün açıklanan 2024 Newroz, bu yıl 57'si merkezi olmak üzere yüzlerce yerde kutlanacak. Diyarbakır'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Çiğdem Kılıçgün Uçar da konuşmacı olarak katılıyor.

Diyarbakır Newrozu'nda Emel Matlouthi, Mikail Aslan, Arhat, Faraj Ali Pour ve Xezel Mistefa da sahne alacak.

Emel Mathlouthi kimdir?

Emel Mathlouthi, Tunus'ta 2010'da başlayan protestolardan ilham alarak yazdığı "Kelmti Horra" (Benim Dünyam Özgür) şarkısının Tunus devriminin simgesi haline gelmesi, sanatçıyı dünya çapında üne kavuştu.

Çocuk yaşta müziğe ilgi duyan ve ilk bestesini 10 yaşında yapan Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi, profesyonel müziğe üniversite yıllarında kurduğu metal grubuyla başladı.

Mathlouthi, daha sonra dünya müziğine ilgi duyarak politik içerikli şarkılar yazmaya başladı ve 2006'da yayınladığı "Ya Tounes Ya Meskina" (Zavallı Tunus) şarkısıyla dönemin hükümetinin tepkisini çekti.

Şarkılarının 2008'de Tunus hükümeti tarafından yasaklanması üzerine Mathlouthi, Fransa'ya yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti.

Mathlouthi'nin Tunus'ta 2010'da başlayan protestolardan ilham alarak yazdığı "Kelmti Horra" (Benim Dünyam Özgür) şarkısının Tunus devriminin simgesi haline gelmesi, sanatçıyı dünya çapında üne kavuşturdu.

Kariyeri boyunca 5 stüdyo albümüne imza atan Emel Mathlouthi, 2017'de kaydedilen "Philia: Sanatçılar İslamofobiye Karşı" albümüne "Insanity" (Cinnet) şarkısıyla katkı sağladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Başvurusu 2024
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Başvurusu 2024
0
2024 Özel Hastane Doğum Ücretleri Kaç lira? (Sezaryen, Normal, Suda Doğum) | SGK Doğumu Karşılıyor Mu?
2024 Özel Hastane Doğum Ücretleri Kaç lira? (Sezaryen, Normal, Suda Doğum) | SGK Doğumu Karşılıyor Mu?
0
Bankaya Özel Güvenlik Görevlisi Personeli Olarak Nasıl Girilir? 2024
Bankaya Özel Güvenlik Görevlisi Personeli Olarak Nasıl Girilir? 2024
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.