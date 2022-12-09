0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Diyarbakır Newroz 2023 Sanatçıları ve Kutlama Programı! Nevruz Bayramı Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta Kutlanacak?

Diyarbakır Newrozu için beklenen kutlama programı açıklandı. Diyarbakır newroz 2023 sanatçıları kimler, 2023 newroz programı Diyarbakır kimler sahne alacak, nevruz bayramı nerede kutlanacak?

Diyarbakır Newroz 2023 Sanatçıları ve Kutlama Programı! Nevruz Bayramı Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta Kutlanacak?
Kamusaati
Kamusaati
09 Aralık 2022 Cuma 16:48

Baharın gelişi tüm ülkede Nevruz Bayramı olarak kutlanırken kutlamaların en görkemlilerinden birinin de Diyarbakır'da gerçekleşmesi bekleniyor. Kutlama programı etkinliği kapsamında Diyarbakır'da tam bir görsel şölen yaşanırken sahnede birbirinden değerli çok sayıda sanatçı da sevilen şarkılarını seslendirecek.

2023 Newroz Programı Diyarbakır sanatçıları için beklenen açıklama gelirken kutlama programı, saati ve yeri de belirlenmiş oldu. Peki, Diyarbakır newroz 2023 saat kaçta, hangi gün, nevruz kutlamaları nerede yapılacak, kutlamalar için hangi sanatçılar sahne alacak? İşte Diyarbakır'da nevruz bayramı kutlamak isteyen kişiler için merak edilen soruların yanıtları!

DİYARBAKIR NEWROZ 2023 HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

Diyarbakır'da kutlamalar için bekleyen kişilere müjdeli haber geldi. Diyarbakır'da newroz kutlamaları bugün yani 21 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Yakılan newroz ateşi ile başlayacak olan şenliklerde ünlü sanatçılar sahne alırken şarkılar ve halaylar ile baharın gelişi kutlanacak. Yılın ve baharın ilk günü anlamına gelen Nevruz Kürtçe 'de ise Newroz olarak anılıyor. Kutlamalar öğle saatlerinde başlayarak akşama kadar devam edecek. Kutlama programı ise Bağlar 'da ki Newroz Parkı'nda yapılacak.

DİYARBAKIR NEWROZ 2023 SANATÇILARI KİMLER?

Diyarbakır'da yapılacak olan nevruz bayramı kutlamaları kapsamında Rojda, Azad Bedran, Servet Kocakaya, Kazo ve Elenora sahne alırken Kutlamalarda şarkılar eşliğinde baharın gelişi kutlanacak.

Etiketler; #Dİyarbakır #Newroz #kutlama #Program #Nevruz Bayramı #nerede #ne zaman #saat kaçta
6 yaşında evlilik olayında mahkeme dosyasına giren şok edici konuşmalar
6 yaşında evlilik olayında mahkeme dosyasına giren şok edici konuşmalar
0
TOKİ Başvuru parası nasıl geri alınır?, TOKİ ödemesi geri alma işlemi nasıl?
TOKİ Başvuru parası nasıl geri alınır?, TOKİ ödemesi geri alma işlemi nasıl?
0
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.