resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0

Diyarbakır'da üniforma alamayan öğrenci, okula alınmadı

Maddi durumu olmadığı için lise üniforması alamayan öğrenci, durumu babasına anlattı. Kızına üniforma alamadığı için üzülen baba, yetkililerin böyle bir şey olmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Diyarbakır'da üniforma alamayan öğrenci, okula alınmadı
06 Ekim 2021 Çarşamba 19:57

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Şevval İnan, hafta başında okula gitti.

Pazartesi günü okula giden Şevval İnan, sabah İstiklal Marşı töreni bittikten sonra sınıfına çıkmak üzere okula girdi.

Öğrenci İnan, bu sırada kendisini fark eden okul müdürünün, "Formalılar içeri formasızlar dışarı" diyerek onu ve birçok öğrenciyi okuldan gönderdiğini söyledi.

MADDİ DURUMU OLMADIĞI İÇİN ALAMADI

Baba Yakup İnan, kızına maddi imkanı olmadığı için forma alamadığını, kızının okulda olması gereken saatte eve gönderildiğini ve konuyla ilgili okul yetkililerinin onları hiçbir şekilde bilgilendirmediğini ifade etti.

Diyarbakır da üniforma alamayan öğrenci, okula alınmadı #1

"2 GÜNDÜR OKULA GİDEMİYORUM, DERSLERİMDEN GERİ KALDIM"

14 yaşındaki lise 2'inci sınıf öğrencisi Şevval İnan, ”Pazartesi günü İstiklal Marşı töreninden sonra müdür, bizi formamız olmadığı için ve birçok arkadaşımı formasızlar dışarı diyerek dışarı çıkarttı. Bu durum karşısında çok üzüldüm eve gittim, durumumu babamla paylaştım. Babamın parası olmadığı için bana üniforma alamadı. 2 gündür okula gidemiyorum, derslerimden geri kaldım. Okuluma gitmek istiyorum ama formam olmadığı için gidemiyorum.” diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber