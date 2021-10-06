Diyarbakır'da üniforma alamayan öğrenci, okula alınmadı

Maddi durumu olmadığı için lise üniforması alamayan öğrenci, durumu babasına anlattı. Kızına üniforma alamadığı için üzülen baba, yetkililerin böyle bir şey olmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Şevval İnan, hafta başında okula gitti.

Pazartesi günü okula giden Şevval İnan, sabah İstiklal Marşı töreni bittikten sonra sınıfına çıkmak üzere okula girdi.

Öğrenci İnan, bu sırada kendisini fark eden okul müdürünün, "Formalılar içeri formasızlar dışarı" diyerek onu ve birçok öğrenciyi okuldan gönderdiğini söyledi.

MADDİ DURUMU OLMADIĞI İÇİN ALAMADI

Baba Yakup İnan, kızına maddi imkanı olmadığı için forma alamadığını, kızının okulda olması gereken saatte eve gönderildiğini ve konuyla ilgili okul yetkililerinin onları hiçbir şekilde bilgilendirmediğini ifade etti.

"2 GÜNDÜR OKULA GİDEMİYORUM, DERSLERİMDEN GERİ KALDIM"

14 yaşındaki lise 2'inci sınıf öğrencisi Şevval İnan, ”Pazartesi günü İstiklal Marşı töreninden sonra müdür, bizi formamız olmadığı için ve birçok arkadaşımı formasızlar dışarı diyerek dışarı çıkarttı. Bu durum karşısında çok üzüldüm eve gittim, durumumu babamla paylaştım. Babamın parası olmadığı için bana üniforma alamadı. 2 gündür okula gidemiyorum, derslerimden geri kaldım. Okuluma gitmek istiyorum ama formam olmadığı için gidemiyorum.” diye konuştu.