Diyarbakır'da sağlık çalışanları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor

Diyarbakır'da mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak aşı hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.

Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, aşılama oranını yükseltmek için yoğun çaba harcıyor.

Ekipler, site yöneticileri ve sakinlerini aşı konusunda bilgilendirdikten sonra aşı olmak isteyenleri aşılıyor.

Yapılan çalışma kapsamında, Merkez Kayapınar ilçesine giden ekipler, aşı yaptırmak isteyenleri ambulansın hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anonsla ambulansa davet ediyor.

''SABAH 08.00'DEN AKŞAM 12.00'YE KADAR AŞILAMAMIZ SÜRÜYOR''

Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğünde aşı ekibinde görevli Dr. Derya Yıldırım, günde 10 ekiple ilçede aşı çalışması yaptığını söyledi.

Gece gündüz demeden aşı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, "Sabah saat 8.00'den akşam saat 12.00'ye kadar aşılarımız sürüyor. Site site geziyoruz. Parkları geziyoruz. Mahallelerin aralarında esnafları dolaşıyoruz. Onlara aşıyı ayaklarına götürüp aşı olmalarına imkan sağlıyoruz."diye konuştu.

''HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUZ''

Herkesi aşı olmaya davet eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sitelerde ilk başlarda yöneticilerle iletişime geçiyoruz. Onlar da site sakinleriyle konuşuyorlar. Daha sonra aşı ekibimizi alıp sitelere gidiyoruz. Oradaki kişiler ikna edildikten sonra konuşulup aşının faydaları anlatıldıktan sonra kişilere aşı yapıyoruz.

Bu anlamda toplumuzun toplumsal bağışıklık kazanması adına herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Mümkün olduğunca aşı olduğumuz zaman bu hastalığa yakalanma riskimiz daha az olur."

Site sakinlerinden Veysi Elegel de aşı ekiplerinin sağladığı hizmetten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bugün ilk aşısını olduğunu dile getiren Elegel, "Çevremizdeki insanların öldüğünü gözümüzle görüyoruz. Herkes gelsin aşısını olsunlar." ifadelerini kullandı.

''AŞI OLMADAN BU KORONA BİTMEZ''

Aşı yaptıran Veli Osmanoğlu ise "Aşı olmadan bu korona bitmez. Herkes aşısını olsun. Fırıncı olarak çevremizde hastalığa yakalanan çok kişi oldu. Hayatını kaybedenler de oldu. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.