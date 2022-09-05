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Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/KCK'lının yakalandığını duyurdu.

Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı yakalandı
Kamusaati
Kamusaati
05 Eylül 2022 Pazartesi 20:21

İçişler Bakanlığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Emniyet ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı yakalandı

Araçtan çok sayıda silah ve mühimmatın da çıkması sonucu eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen 4 PKK'lı terörist yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu. Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor” denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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