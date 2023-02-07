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Diyarbakır'da enkazdan 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 27 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Diyarbakır'da enkazdan 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Kamusaati
Kamusaati
07 Şubat 2023 Salı 10:41

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır’da da büyük hasar bıraktı.

Büyük kentte binalar yıkıldı, yüzlerce can enkaz altında kaldı.

Gece boyunca aradılar

Yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, gece boyunca çalışmalar yürüttü.

27 saat sonra kurtuluş

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından 27 saat sonra Muhammet Süleyman Pekyanık kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan 30 yaşındaki Pekyanık, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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