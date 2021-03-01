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Diyarbakır'da banka soygunu girişimi: Müşteri gibi gelip bankayı soymaya çalıştı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde bir banka şubesine giren hırsız, silah ve bıçakla soygun girişiminde bulundu. Şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan banka güvenlik görevlileri ile polisler, zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'da banka soygunu girişimi: Müşteri gibi gelip bankayı soymaya çalıştı
01 Mart 2021 Pazartesi 12:13

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bankaya müşteri gibi gelen ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Lezgin B. (36), güvenlik personellerine bıçak çekerek, ‘Bu bir soygundur' dedi. Yanında getirdiği silahı da doğrultan şahıs bir süre bankada gezindi. Bu sırada güvenlik personelleri bankanın çağrı butonuna basarak polisten yardım istedi. Bölgeye polislerin de geldiğini gören şahıs panik yaptı. Lezgin B.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan banka güvenlik görevlileri ile polisler, zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Şüpheli Lezgin B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülürken, olayı gören görgü şahitleri şahsın bankaya girdiği sırada bıçağını güvenlikçilere çekip soygun girişiminde bulunduğunu, polisleri görünce panikleyip yakalandığını söyledi. Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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