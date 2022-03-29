Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları Ramazan ayı boyunca camilerde cemaatle kılınacak

2021 Ramazan ayında Teravih namazları camide kılınacak mı?, Teravih namazları yasak olacak mı?, Ramazanda Teravih Namazları camide kılınacak mı?, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl cemaatle kılınamayan teravih namazıyla ilgili müjdeli haberi verdi. Erbaş, "Ramazan ayı boyunca beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi.

Koronavirüs salgını, dünyadaki birçok alışkanlığın da değişmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl vaka sayılarının yükselmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında teravih namazlarının evde kılınabileceğini belirtmişti. NASIL BİR YOL İZLENECEĞİ MERAK EDİLİYORDU Bu yıl nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yeni normalleşmeyle birlikte namazlar da camilerde kılınmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı boyunca teravih namazlarının camilerde kılınabileceğini söyledi. "BEŞ VAKİTTE OLDUĞU GİBİ CAMİDE KILINACAKTIR" Erbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

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