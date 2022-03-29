Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları Ramazan ayı boyunca camilerde cemaatle kılınacak

2021 Ramazan ayında Teravih namazları camide kılınacak mı?, Teravih namazları yasak olacak mı?, Ramazanda Teravih Namazları camide kılınacak mı?, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl cemaatle kılınamayan teravih namazıyla ilgili müjdeli haberi verdi. Erbaş, "Ramazan ayı boyunca beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları Ramazan ayı boyunca camilerde cemaatle kılınacak
Ömer
Ömer
29 Mart 2022 Salı 11:43

Koronavirüs salgını, dünyadaki birçok alışkanlığın da değişmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl vaka sayılarının yükselmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında teravih namazlarının evde kılınabileceğini belirtmişti.

NASIL BİR YOL İZLENECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Bu yıl nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yeni normalleşmeyle birlikte namazlar da camilerde kılınmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı boyunca teravih namazlarının camilerde kılınabileceğini söyledi.

"BEŞ VAKİTTE OLDUĞU GİBİ CAMİDE KILINACAKTIR"

Erbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Son dakika! Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Son dakika! Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
0
Petrolde İstanbul etkisi! Motorine indirim geliyor!
Petrolde İstanbul etkisi! Motorine indirim geliyor!
0
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı! İşte yerine gelen isim
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı! İşte yerine gelen isim
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.