Diyaliz hastası adam, hemşiresi ile ilişkiye girdiği sırada kalp krizi geçirerek öldü

İngiltere'de bir hemşire, böbrek hastalığından dolayı diyalize giren adamla ilişkiye girdi. Hasta, ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hemşire, ilişkilerin ortaya çıkmasından korkarak ambulans çağırmadı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hemşire meslekten men edildi.

İngiltere'de Penelope Williams isimli hemşire, böbrek diyalizi hastası ile arabada cinsel ilişkiye girdiği hasta kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Hemşire, ilişkileri ortaya çıkacak korkusu ile ambulans çağırmadı ve hasta hayatını kaybetti. Hemşire, 18 ay boyunca mesleğini icra etmekten men edildi.

AMBULANS YERİNE ARKADAŞINI ARADI

Williams, Betsi Cadwaladr Üniversitesi Sağlık Kurulu'nda kayıtlı bir hemşire olarak renal hemodiyaliz biriminde çalışıyordu ve 2019 Ekim'inde diyaliz hastası bir kişi ile ilişkiye başladı. Hasta, ilişkileri sırasında kalp krizi geçirdi, fakat Williams ilişkilerinin açığa çıkmasından endişe duyarak 999'u aramadı. Bunun yerine bir meslektaşını aradı ve o kişi gelip hastaya CPR uyguladı.

"CİNSEL SINIRLARI İHLAL ETTİ"

Sağlık Hizmetleri sözcüsü, "Bayan Williams, bir hastayla samimi bir ilişkiye girerek ve cinsel sınırlar konusundaki yönergeleri ihlal ederek hemşirelik mesleğine zarar vermiştir ve mesleğin temel ilkelerinden birini ihlal etmiştir" ifadelerini kullandı. Williams, 18 ay boyunca mesleğini icra etmekten men edildi.