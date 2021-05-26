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Dışişleri'nden Suriye'deki seçimlere ilişkin açıklama: 'Gayrimeşru'

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yapılan seçimlerin halkın hür iradesini yansıtmadığını ve gayrimeşru bir nitelik taşıdığını açıkladı.

Dışişleri'nden Suriye'deki seçimlere ilişkin açıklama: 'Gayrimeşru'
26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:05

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim tarafından bugün düzenlenen seçimler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır. Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir" denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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