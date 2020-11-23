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Dışişleri Bakanlığından AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya maslahatgüzarına nota

Türk ticari gemisine Türkiye’nin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi nedeniyle AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi.

Dışişleri Bakanlığından AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya maslahatgüzarına nota
23 Kasım 2020 Pazartesi 22:49

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara'daki AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır” denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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