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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni uyardı

Bakanlık, adalardaki askeri hareketlilik sonrası adım attı. Talepler, Yunan Büyükelçi'ye iletildi. Ayrıca, ABD'ye protesto notası verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni uyardı
Kamusaati
Kamusaati
26 Eylül 2022 Pazartesi 18:15

Uluslararası anlaşmaları ihlal eden Yunanistan, Ege'de adaları silahlandırmaya devam ediyor.

Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

Adalarda Yunan askeri hareketliliği

Söz konusu gemilerin, gayriaskeri statüye sahip Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Zırhlı araçların, ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne uyarı

Bunun üzerine Türkiye, Atina yönetimine tepkisini göstermek üzere harekete geçti.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiden, adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statünün ihya edilmesi istendi.

Uluslararası hukuk hatırlatması yapıldı

Söz konusu konuşlandırmanın Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarından kaynaklanan ahdi yükümlülüklerinin ve dolayısıyla uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğuna dikkat çekildi.

ABD'ye protesto notası verildi

AA'nın haberine göre Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Atina'nın yanı sıra Washington nezdinde de protesto etti.

ABD’ye verilen protesto notasında ABD’nin Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsüne riayet etmesi ve ABD silahlarının bu statünün ihlali için kullanılmaması konusunda Washington yönetiminin gerekli tedbirleri alması istendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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