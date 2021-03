Diş Hastaneleri ne zaman açılacak? Vatandaşlardan Büyük Tepki DİŞ HASTANELERİ AÇILSIN!

Coronavirus salgını nedeniyle diş hastanelerinde uzun süre muayene ve diş çekme dışında başka hizmet yapılmaması çeşitli mağduriyetlere neden oldu.

Salgının başladığı günden bugüne Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelere bağlı Diş Hastaneleri, hastalara muayene ve diş çekme haricinde hiçbir hizmet vermedi. Bu durum dolgu ve kanal tedavisi yaptırmak isteyen birçok hastayı mağdur etti.

Özel diş tedavi merkezleri, hatta ruhsatsız olarak çalıştırılan merdiven altı klinikler bile salgın döneminde dolgu ve kanal tedavisi yapmaya devam etti. Durumu fırsata çevirmek isteyen özel diş tedavi merkezleri, tedavi ücretlerine de fahiş oranda zam yaptı.

Diş hastaları bir yıldır bu şekilde özel sektöre yönlendirilerek hem salgına karşı savunmasız bırakıldı hem de özel sektörün ve fahiş fiyatlarına mahkûm edildi.

Konu ile ilgili Şanlıurfalılar İLKHA'ya konuştu.

"Hep mağdur olan fakirler oluyor"

Coronavirus'un devlet hastanesinde olduğu gibi özel hastanede bulaşma riskinin olduğunu belirten Asiye Ortak, "Diş hastanelerinin hastaları, tedavi etmemesi çok büyük mağduriyetlere sebep oldu. Fakirler ve alt kademede bulunan insanlar için büyük sorunlara yol açtı. Sanırım özel hastanelerde Coronavirus bulaşmıyor da devlet hastanelerinde Coronavirus bulaşıyor. Geçen annemle konuşurken bana 'Kardeşinin diş ağrısı var fakat Coronavirus'ten dolayı devlet hastaneleri bakmıyor, Özel hastaneler ise bizden yüksek fiyatlar karşılığında yapacaklarını söylüyorlar' dedi. Kardeşimin parası olmadığından dolayı ağabeylerimle birlikte para topladık. Özel hastane, kardeşimin diş tedavisi için küçük bir dolgu yapıp bizden 300-400 lira aldılar. Yetkililer bu duruma bir el atsın. Birileri sesimize ses olsun. Özel hastaneler açık ama devlet hastaneleri neden kapalı? Okulların kapalı olduğu gibi hastaneler de kapalı. Genellikle mağdur olanlar hep yoksul kesim oluyor. Zenginlerin cebi dolu olduğu için bir şey olmuyor, bizlere bir şeyler oluyor. İnşallah sesimiz birilerine ulaşır." şeklinde konuştu.

"Maddi durumu kötü olduğundan dolayı özel hastaneye gidemeyen vatandaşlarımız var"

Devlet hastanelerindeki sorunlardan dolayı insanların genellikle özel hastaneleri tercih ettiğini ifade eden Halil İbrahim Kuş, "Pandemi dolayısıyla özellikle devlet hastaneleri bu konuda ağır çalışıyor. Devlet hastaneleri az sayıda hastaya bakıyor. Devlet hastanelerindeki sorunlardan dolayı insanlar genellikle özel hastaneyi tercih ediyor. Bölgemizde insanların maddi durumu genel olarak çok kötüdür. Maddi durumu kötü olduğundan dolayı özel hastaneye gidemeyen vatandaşlarımız var. Devlet hastanelerinde bir an önce aktif çalışmalara başlamalarını istiyoruz. Özellikle de Şanlıurfa'nın kangren haline dönüşen hastane sorununu devlet yetkililerinin bir an önce çözmelerini talep ediyoruz. Şanlıurfa'ya yapılacak olan şehir hastanesine bir an önce kavuşmak istiyoruz. Bütün platformlarda şehir hastaneleri konuşuluyor ama icraata geçilmedi. Şehir hastanesinin adı var ama kendisi yok." diye konuştu.

"Özel hastanelerdeki fiyatlar yüksek olduğu için yakınımı tedavi ettiremedik"

Dişi tedavi edilmediği için bir yakının mağdur olduğuna değinen Ahmet Yılmazer, "Genellikle emekli ve işçi kesimi, diş hastaneleri yüzünden mağdur duruma düşüyor. Pandemi döneminde diş hastanelerindeki engeli aşmak için Sağlık Bakanlığından bize bir kolaylık sağlamalarını istiyoruz. Diş ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden hastaların, hastanede tedavi edilmemesinden dolayı mağdur olan yakınlarım oldu. Özel hastanelerdeki fiyatlar da yüksek olduğu için yakınımı tedavi ettiremedik. Diş hastenelerinin tedavi ücretlerini asgari fiyata düşürmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

"Diş rahatsızlığı olanlar kaçak yerlerde tedavi olmaya çalışıyor"

Devletin diş hastanelerindeki mağduriyetlere son vermesi gerektiğini belirten Mehmet Korkmaz, " Halk, devlete ait diş hastanelerine gidip tedavi olsun isterim. Vatandaşların mağdur olmaması gerekir. Diş rahatsızlığı olan vatandaşlar, kaçak yerlerde tedavi olmaya çalışıyorlar. Yanlış bir davranıştır, hastaneye gitmeleri gerekir. Devlet, bu konunun üzerinde durmalıdır. Vatandaşlar çareyi sağda solda arayarak merdiven altı dişçilere gidip tedavi olmaya çalışıyor." dedi.

Diş hastaneleri ile ilgili İLKHA muhabirine konuşan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Basın Birimi yetkilileri, Şanlıurfa'da Diş Hastanelerinde diş tedavilerinin yapıldığını ve herhangi bir mağduriyet yaşanılmadığını ifade etti