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Din görevlileri enkazda 57 bin dolar buldu, polise teslim etti

Din görevlileri enkazda 57 bin dolar buldu, polise teslim etti

Din görevlileri enkazda 57 bin dolar buldu, polise teslim etti
Admin
Admin
19 Nisan 2023 Çarşamba 19:06

Kahramanmaraş'ta depremde 3 çocuğuyla hayatını kaybeden 15 yıllık arkadaşının vefat ettiği binanın enkazına gelen 2 din görevlisi 57 bin 805 dolar bularak tereddüt etmeden polise teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat İlçesi, Hilal Apartmanı'nda ikamet eden Kur'an Kursu öğreticisi Mahmut Samir Demir ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 73 gün geçtikten sonra il dışında oldukları için cenazelerine katılamayan 15 yıllık arkadaşı 15 Temmuz Şehitler Kuran Kursu öğreticileri Mehmet Gün ve Taha Hannan apartmanın enkazına gelip dua etti. Dua sonrası enkazın üzerinde bir poşetteki paraları fark eden Gün ve Hannan, alıp polis ekiplerine teslim etti. Bulunan paranın 57 bin 805 dolar olduğu belirtildi.

DUA ETMEK AMACIYLA GELMİŞLERDİ

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kur'an kursu hocalarından Mehmet Gün, depremde hayatını kaybeden 15 yıllık arkadaşının cenaze namazına katılamadığını belirterek, "Taha hocamla beraber evin olduğu yere bir gidelim en azından Sami Hocamızın ve çocuklarının enkazında bir dua edelim dedik. Amacımız niyetimiz bu şekildeydi. Duamızı yaptık. Daha sonra eskileri yad ederek duygulandık. Enkazın üstündeyken parayı gördük. Biz de bir vatani görev olarak bunu hemen emniyete götürüp teslim etmemiz gerektiğini düşündük . Bir Müslümanın yapması gerekeni yaptık. Depremden 3 gün önce buraya taşındı. Burada 3 çocuğuyla beraber rahmetli oldu. Eşi kurtuldu ve fizik tedavisi oluyor. Bizim hocamız 15 yıllık bir mazimiz var kendisiyle. Rabbim inşallah bir daha böyle depremler yaşatmasın" dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Vefat eden Mehmet Samir Demir'de hafızlığını yapan Kur'an kursu hocalarından Taha Hannan ise "Hafızlığımı kendisine yapıp kendisinde bitirdim. Kur'an-ı Kerim tekrarı yaparken kendisiyle yaşadığımız hatıralar aklıma geliyor. Mehmet hocamla burada geçmişi hatırlarken poşeti gördük. Bu poşeti açtığımız zaman baya yüklü bir dolar bulduk. Vatani görev olarak biz polise teslim edeceğiz. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

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