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Dilencinin üzerinden 10 bin TL çıktı

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, dilenirken yakalanan bir kadının üzerinden bin 190 dolar (9 bin 746 TL) ve 414 TL para ele geçirildi. Çıkan para miktarı zabıta ekiplerini şoke etti.

Dilencinin üzerinden 10 bin TL çıktı
28 Nisan 2021 Çarşamba 13:22

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilere göz açtırmıyor. Son olarak Feriye Caddesi üzerinde yapılan denetimler sırasında çocuğu ile dilencilik yapan yabancı uyruklu F.E. ekiplere yakalandı. F.E.'nin üzerinden bin 190 dolar (9 bin 746 TL) ve 414 TL çıktı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında F.E.'ye 204 TL para cezası uygulanıp paranın tamamına el konuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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