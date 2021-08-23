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Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu

Tekirdağ'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 26 yaşındaki Seçkin Akıncı, hayatını kaybetti. Akıncı'nın cansız bedeni kazadan 15 saat sonra bulundu.

Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:28

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacaklavuz Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Seçkin Akıncı, dün akşam saatlerinde bir düğüne gitmek üzere kullandığı traktör ile köyden ayrıldı. Tarla yolundan giden akıncı yönetimindeki traktör, engebeli arazide devrildi. Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

KAZAYI KİMSE FARK ETMEDİ

Kazayı uzun süre kimse fark etmezken, yaklaşık 15 saat sonra bölgeden geçen bazı vatandaşlar devrilen traktörü görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde aracın altında kalan Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Akıncı'nın cansız bedeni Tekirdağ Adli Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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