Devletin zirvesi, ilk kabine toplantısı öncesi Anıtkabir'de

Türkiye'de yeni dönemin ilk günleri hareketli geçiyor.

Türkiye Yüzyılı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde görevine başladı.

Yeni kabine üyeleri, bugün ilk kez bir araya gelecek.

Yeni dönemin önemli gündem maddelerinin gündeme geleceği toplantı öncesinde devletin zirvesi Ankara'da Anıtkabir'e çıktı.

Aslanlı Yol'da kabine üyeleri ile birlikte yürüyen Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Devlet erkanı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk,



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz.



Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemiz ile birlikte tüm Türkiye'ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbimiz bizleri milletimize karşı mahçup etmesin ruhun şad olsun.