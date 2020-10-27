Devletin zirvesi 2021'de ne kadar emekli maaşı alacak? Cumhurbaşkanı, bakan ve vekiller....

Cumhurbaşkanı maaşı kaç lira? nasıl hesaplanır? Milletvekili maaşı kaç lira? nasıl hesaplanır? Bakan maaşı kaç lira? nasıl hesaplanır?

Cumhurbaşkanı görev maaşı ile emekli maaşı ve hesaplanışı

Cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, bakanlar ve milletvekillerine ödenen maaşlar kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu nedenle konu oldukça hassas bir öneme sahiptir.

5510 sayılı kanunun 43'üncü maddesinde; cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmakta:

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda cumhurbaşkanına verilecek yıllık ödenek 975.000 TL iken 2021 yılında bu ödeneğin % 8,3 artışla 1.056.000 olarak belirlendiği basına yansıdı. Bu rakama göre 2021 yılı için belirlenen cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 1.056.000 ÷ 12 = 88.000 TL'dir. Buna göre cumhurbaşkanının emekli aylığı: 88.000 x % 40 = 35.200 TL'dir.

TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin maaşı

TBMM başkanı ve eski başbakanların emekli aylığı ise cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75'idir. Buna göre 2021 yılında TBMM başkanı ve başbakana ödenecek emekli aylığı 35.200 x % 75 = 26.400 TL'dir. Milletvekili emekli maaşı ise; cumhurbaşkanının emekli aylığının % 45'idir. Bu tutar ise 35.200 x % 45 = 15.840 TL'dir.

Bunların emekli maaşları yıllık olarak cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlendiği için maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle emekli maaşlarında artış olmamaktadır. Dolayısıyla bunların emekli maaşları yıl başında ne kadar ise yıl sonunda da aynıdır.