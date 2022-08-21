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DEVLET sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül 2022'de açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül!"

DEVLET sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül 2022'de açıklanacak
Kamusaati
Kamusaati
21 Ağustos 2022 Pazar 11:59

Son dönemlerde konutlarda yaşanan satış ve kira artışı vatandaşların tepkisine yol açıyor.

Konuya ilişkin olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların uygun konut alabilmeleri için yeni bir projenin hayata geçireleceğini açıkladı.

Bakan Kurum duyurdu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan haberin ayrıntıları vatandaşlar tarafından merakla beklendi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, konut projesi için 13 Eylül'e tarih verdi.

"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül! Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."

Projenin detayları

Bakan Kurum, paylaşımında infografiğe de yer verdi.

Bu kapsamda projede, konut, konut arsası, sanayi siteleri yer alacak.

Öte yandan gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak.

Evlerin, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemi üzerine inşa edileceği bilgileri yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sosyal konut projesi #DEVLET sosyal konut #konut projesi
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