Devlet kapanan işyerinin kirasını ödeyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık dedi İşte Detaylar

Devlet kapanan işyerinin kirasını ödeyecek mi? Devlet pandemi nedeniyle işyerleri kapalı olan esnafa ne verecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs döneminde esnaflara yardım kapsamında kiralarda düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne video konferans yoluyla katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı, koronavirüs pandemisi dolayısıyla esnaf ve çiftçiye yapılan yardımlara değindi.

"KİRALARDA DÜZENLEMEYE GİDİYORUZ"

Yardımlar kapsamında kiralarda düzenlemeye gidileceğini ifade eden Erdoğan, alınan kararları kabine toplantısının ardından açıklayacağını söyledi.

Erdoğan, "Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik." ifadelerini kullandı.

KİRA MÜJDESİ



Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik.



'AŞI ÇALIŞMALARINA UMUTLU BAKIYORUM'



Aşı çalışmalarıyla önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz.



'SU TASARRUFUNA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR'



Su hayattır. Ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için, mevcut imkanları en verimli şekilde kullanmamız şart. Oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Su tasarrufuna hep birlikte dikkat etmemiz gerekiyor.



'AÇILIŞINI YAPMAKTA OLDUĞUMUZ PROJE ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK İKİNCİ PROJESİ'



Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı. Belediyemiz içme suyunda yüzde 20 indirim yaparak bu avantajı vatandaşımıza hemen sağlamıştır.



G.ANTEP VE KİLİS ARASINDAKİ BÖLGE TARIM ARAZİSİ OLUYOR



Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değildir. Halen proje ve inşaat aşamasında çok sayıda yatırımımız var.



Gaziantep adeta yaşayan bir fabrika gibi çalışıyor. Şehre günde yaklaşık 15 bin ağır vasıta giriş çıkışı oluyor. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak Gaziantep'e bir kuru liman kazandıracağız. Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binası ve otopark kazandırıyoruz.'



MANİSA-AKHİSAR ÇEVRE YOLU AÇILIŞ TÖRENİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Bu yol sayesinde araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azalırken, yılda vakitten 56 milyon lira ve akaryakıttan 6 milyon lira tasarruf edilmiş olacak. Ulaşım projelerini bir ülkenin kalkınmasının, hedeflerine doğru yürümesinin temel altyapısı olarak görüyoruz.



Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu, 81 ilin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. bu yolların üzerine 410 tünel inşa ettik. Araç sayımız arttığı halde, bu altyapı sayesinde hem ulaşım kolaylaştı, hem kazalar azaldı hem konfor yükseldi.



Hızlı tren hatlarımızı giderek yaygınlaştırıyoruz. Yaşadığımız her hadise, ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. İhracatımız arttıkça, üretimiz tesislerimizin, lojistik altyapımızın önemi ortaya çıktı.



Bizim için en büyük sevinç, bugün burada olduğu gibi milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır.



Biz de bu dünyada eser bırakmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Eseri olmayanların da günlerini nasıl yalan yanlış konuşmalarla geçirdiklerini sizler de görüyorsunuz. Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir. Bunun dışında her şeyin sabun köpüğü gibi gideceğini biliyoruz.



2 çarpı 2 gibi genişlikte bir yol... Kaza riskinin adeta sıfırlandığı bu yollarla şehirlerimiz güzelleşiyor.



CHP'YE ELEŞTİRİ



Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir.



Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır.



Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyorlar.



Bunun adı da sadece malum ana muhalefet, CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa'dan gelince güzel, Katar'dan gelince kötü mü?



Bu millet siyaset yaptıkları süre boyunca, tek bir insanın dahi hayatına dokunmayanları hak ettiği sona maruz bırakır. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, içeride ve dışarıda Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız.