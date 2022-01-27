Devlet işçisi nasıl olunur? 2022 alım şartları....

Devlet işçisi nasıl olunur? Güncel iş ilanları, 4/D Sürekli İşçi Kadro İşlemleri nasıl yapılır? Sürekli ve geçici işçiler kamuda nasıl ve neye göre istihdam edilirler?

Sürekli İşçi Kadro İşlemleri

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen d fıkrasına göre sürekli işçi, ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçilerdir. Bu nedenle işçiler 4/D'li sürekli işçiler denilmektedir

SÜREKLİ İŞÇİLER HANGİ GÖREVLERİ YAPAR

Sürekli işçiler başvurdukları kadroda belirtilen görevler için alınırlar(Temizlik, bakım-onarım, güvenlik görevlisi vb. ilanla duyurulan kadrolardır). Görev tanımları ve sorumlulukları atandıkları kurumlar tarafından yazılı olarak tebliğ edilir.

SINAVLAR NEYE GÖRE YAPILIR

Sürekli işçi alımından sınav veya kura işlemleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Sürekli işçi kadrolarına genellikle sınavlar aranan nitelikteki meslek özellikleri yada kura usülünce yapılmaktadır. İdareler sınav yöntemlerini kendileri ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlemektedirler.

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ÖZLÜK VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Sürekli işçinin disiplin ve özlük işlemleri kurumları ile imzaladıkları sözleşme hükümlerinde yer almaktadır. Bu nedenle işçiler iş sözleşmelerini iyice okumalıdırlar. İmzalanan sözleşmeler her iki taraf için de bağlayıcılığı bulunduğundan daha sonra itiraz hakkı doğmayacaktır.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

4/D'li sürekli işçi ve geçici işçi alımı detayları sınav usulleri ve yöntemleri, için ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. Detaylar için;